В Совфеде назвали цель атак ВСУ на Москву и Крым

Украина пытается атаковать российские территории для того, чтобы скрыть неудачи в зоне специальной военной операции. Такую цель атак Киева в интервью радиостанции «Говорит Москва» Совфеда Сергей Цеков.

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По мнению парламентария, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя, поэтому им нужно продемонстрировать «хоть какую-то активность». Для этого они проводят подобные акции, чтобы в итоге получить медийную поддержку, считает Цеков.

«Все эти атаки больше для поддержания морального духа украинской армии и граждан Украины, которые еще заряжены на войну и верят, что у Украины будут успехи в этом противостоянии», — высказался сенатор.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Предыдущая атака на Москву с применением БПЛА произошла утром 24 июля. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работали на месте происшествия.