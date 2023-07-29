Путин заявил, что из-за мобилизации на Украине скоро некому будет работать

"Украинское зерно на мировых рынках - меньше 5%, российское - свыше 20%. Вот значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой и украинского. В следующем году еще будет ниже, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы. По целому ряду обстоятельств, понятно, почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы", - сказал он.