Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин в субботу провел по видеосвязи встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

© Российская Газета

Напомним, подобная встреча состоялась 1 июня, в День защиты детей. Президент тогда находился в столице, а его собеседники - в своих городах. Члены семьи Шишкиных из Южного федерального округа рассказали, что их дети, узнав о предстоящем общении с главой государства, строили планы на поездку в Москву. Глава государства обещал им организовать поездку в столицу и выполнил его.

Видео дня

"Искренне рад вас всех видеть, приветствовать, видеть, что ваши большие, дружные семьи из разных регионов нашей страны сейчас все вместе находятся в Москве, где, как мы и договаривались с вами 1 июня, в Международный день защиты детей, специально для вас организована увлекательная, надеюсь, насыщенная программа", - сказал Владимир Путин, обращаясь к гостям по видеосвязи из Санкт-Петербурга.

"Такие семьи, как ваши, - гордость нашей страны. Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки и, что очень важно, подаете замечательный пример другим людям", - отметил президент.

"Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И, будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше", - добавил он.

Затем Владимир Путин спросил гостей, как им понравилось в Москве. Те похвалили программу пребывания в столице, молодежи особенно понравились музей Победы на Поклонной горе, парк Зарядье и экскурсия в аквариум.

Одна из семей сообщила, что после беседы с президентом выезжает в Санкт-Петербург и мечтает встретиться с президентом и пожать ему руку.

"Если бы вы на часок раньше приехали, попали бы на военно-морской парад", - отметил Путин.

Затем, посоветовавшись с помощниками, добавил: "Если есть интерес, можем это для вас организовать".