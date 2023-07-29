Медведев раскритиковал деятельность МУС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале раскритиковал судей Международного уголовного суда за незнание базовых принципов права.

Зампред Совбеза напомнил, что судьи МУС выдали ордер на арест президента России Владимира Путина.

Медведев подчеркнул, что международные договора не распространяются на те государства, которые их не подписали. Он добавил, что этот принцип - «краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом».

Россия, отметил чиновник, не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Соответственно, заметил он, решения организации ничтожны для России.

По его словам, юристы МУС приводят в оправдание своего решения различные доводы, в частности заявляют, что имеют право на любые действия.

Вместе с тем, пояснил Медведев, у суда как такового отсутствует правоспособность для осуществления неограниченной универсальной юрисдикции в отношении международных преступлений.

«Ордеры, прокуроры, процессы против России – всё это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия», - подчеркнул зампред Совбеза.