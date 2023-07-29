Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге, его фраза приводится на официальном сайте Кремля.