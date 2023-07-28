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МИД РФ прокомментировал атаку на Таганрог

Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры после атаки на Таганрог и Московскую область. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ прокомментировал атаку на Таганрог
© РИА Новости

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

РФ решительно осуждает атаку киевского режима и призывает международное сообщество осудить применение Киевом террористических методов, заявила Захарова.

"Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели", - отметила она.

"Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов", - добавила дипломат.