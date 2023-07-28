МИД РФ прокомментировал атаку на Таганрог

Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры после атаки на Таганрог и Московскую область. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
РФ решительно осуждает атаку киевского режима и призывает международное сообщество осудить применение Киевом террористических методов, заявила Захарова.
"Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели", - отметила она.
"Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов", - добавила дипломат.