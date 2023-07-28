Евросоюз расширил санкции против России, включив в «чёрный» список семерых граждан РФ и пять российских компаний.

Постпреды стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

В «Официальном журнале ЕС» говорится, что ограничения введены в отношении информагентства «Инфорос», «Агентства социального проектирования», ООО ГК «Структурам, АНО «Диалог» и «Института русского зарубежья».

В списке физических лиц, попаших под санкции значатся Анастасия Кириллова, Нина Дорохова, Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский и другие.