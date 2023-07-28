«Это касается этих бесконечных гендеров, которых они инкорпорируют в соревнованиях. Это касается манипулирования темой допинга, это касается переписывания правил спортивных. Сейчас история с этой украинской саблисткой. Без правил спорта быть не может. Либо вы правила принимаете, либо надо уходить тогда из спорта и создавать свои новые формы и там в них самоутверждаться», – добавила Захарова.