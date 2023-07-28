Захарова прокомментировала отказ украинской саблистки пожать руку российской сопернице
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Абсолютно хамское поведение, которым характеризуется современная Украина. И так во всем. Приходят туда, что не создавали, все портят, нарушают. А в принципе это глобальное наступление на мировой спорт», – заявила она.
Помимо этого Захарова добавила, что страны Запада вместе с «идеологически примкнувшей» Украиной пытаются изменить или отменить регламент и правила международных соревнований.
«Это касается этих бесконечных гендеров, которых они инкорпорируют в соревнованиях. Это касается манипулирования темой допинга, это касается переписывания правил спортивных. Сейчас история с этой украинской саблисткой. Без правил спорта быть не может. Либо вы правила принимаете, либо надо уходить тогда из спорта и создавать свои новые формы и там в них самоутверждаться», – добавила Захарова.
27 июля украинская саблистка Ольга Харлан одержала победу над спортсменкой из России Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане. После поединка Харлан отказалась пожимать руку Смирновой и выставила в сторону соперницы саблю. Позднее стало известно, что украинку дисквалифицировали за неспортивное поведение.