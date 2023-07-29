Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит в РФ

Глава Республики Конго Дени Сассу Нгессо рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что африканским делегациям всячески препятствовали в участии в саммите Россия-Африка, они испытывали трудности с тем, чтобы попасть в страну.

Президент Конго сказал, что им пришлось заново арендовать самолет в Дубае, поскольку западные страховщики не позволяли лететь в Россию.

«Другие делегации тоже столкнулись со сложностями, в частности, что касается права на пролет над рядом стран», - сообщил президент.