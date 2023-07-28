Песков заявил, что речь о поездке Путина в США на саммит АТЭС пока не идет

Президент РФ Владимир Путин не ждет приглашения для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — ответил Песков на вопрос о возможной поездке Путина на АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.

28 июля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что власти США не собираются приглашать российского лидера на саммит. По данным издания, Белый дом решил не допустить до участия в саммите Путина и главу администрации Гонконга Джона Ли.

АТЭС объединяет 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году в организацию вошли две китайские территории — Гонконг и Тайвань.

В декабре 2022 года Reuters сообщал, что США пригласят Россию на саммит АТЭС в Сан-Франциско.