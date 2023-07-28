Путин улыбнулся после слов скучающего по СССР африканского лидера

Крах СССР стал трагедией для всего мира, заявил президент Эритреи Исайас Афеверки в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Развал СССР стал величайшей трагедией и катастрофой для всего мира», — сказал эритрейский лидер, вызвав улыбку Путина.

По словам Афеверки, Советский Союз первым поддержал антиколониальное движение на африканском континенте, а его правопреемница, современная Россия, по-прежнему сохраняет теплые и дружеские отношения со своими партнерами в Африке.