В Кремле высказались о планах защиты основателя Group-IB обратиться к Путину

Кремль не является органом для апелляций. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления защиты основателя компании Group-IB Ильи Сачков о намерении обратиться к главе государства. Слова Пескова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Илья Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене. Согласно обвинительному заключению, в 2011 году он передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. Показания на Сачкова дал ранее осужденный за госизмену бывший руководитель 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов.