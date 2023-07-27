В Кремле высказались о планах защиты основателя Group-IB обратиться к Путину
Кремль не является органом для апелляций. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления защиты основателя компании Group-IB Ильи Сачков о намерении обратиться к главе государства. Слова Пескова приводит ТАСС.
Илья Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене. Согласно обвинительному заключению, в 2011 году он передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. Показания на Сачкова дал ранее осужденный за госизмену бывший руководитель 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов.
По словам Пескова, обращение Сачкова будет рассмотрено в том случае, если в нем будет изложена позиция осужденного.
Lenta.ru: главные новости