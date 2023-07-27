Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Сенатор от Тульской области Игорь Панченко скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тульской областной думы.
Сообщается, что сенатор умер после продолжительной болезни.
Игорь Панченко родился 18 мая 1963 года в городе Алексин Тульской области. В 1985 году окончил Тульский государственный университет по специальности инженер-механик. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Прошел путь от инженера-технолога до гендиректора Алексинского завода «Тяжпромарматура».
Был депутатом Тульской областной думы четвертого, пятого и шестого созывов. В 2019 году стал сенатором от Тульской области — срок полномочий Панченко истекал в сентябре 2024 года. Сенатор награжден званиями заслуженного машиностроителя РФ, почетного гражданина Тульской области, а также орденом Почета.