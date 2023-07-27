Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

Сенатор от Тульской области Игорь Панченко скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тульской областной думы.

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Сообщается, что сенатор умер после продолжительной болезни.

Игорь Панченко родился 18 мая 1963 года в городе Алексин Тульской области. В 1985 году окончил Тульский государственный университет по специальности инженер-механик. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Прошел путь от инженера-технолога до гендиректора Алексинского завода «Тяжпромарматура».