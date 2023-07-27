Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

На 61-ом году жизни скончался член Совета Федерации Игорь Панченко. Он был представителем от Тульской областной думы. Об сообщили в пресс-службе облдумы.

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— Игорь Владимирович Панченко сегодня скончался после продолжительной болезни, ему было 60 лет, — говорится в материале.

Экс-сенатор родился 18 мая 1963 года, окончил Тульский политехнический институт (ныне — Тульский государственный университет). Начинал свою трудовую деятельность на заводе «Тяжпромарматура». В 2004 году его избрали депутатом Тульской областной думы четвертого, а затем пятого и шестого созывов, в облдуме пятого созыва был председателем.