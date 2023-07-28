Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+

Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти по добровольным обязательствам в рамках ОПЕК+. В августе страна намерена выполнить их в полном объеме, сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка.
"Мы уже в июле начали сокращение, чтобы выйти на те договоренности, которые мы объявляли. Будем выполнять все добровольно взятые на себя обязательства", - сказал он.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Также Россия приняла решение добровольно сократить в августе поставки нефти на рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта.
Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.