Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+

Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти по добровольным обязательствам в рамках ОПЕК+. В августе страна намерена выполнить их в полном объеме, сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка.

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"Мы уже в июле начали сокращение, чтобы выйти на те договоренности, которые мы объявляли. Будем выполнять все добровольно взятые на себя обязательства", - сказал он.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Также Россия приняла решение добровольно сократить в августе поставки нефти на рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта.