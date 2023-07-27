Токио отреагировал на объявление Россией в розыск судьи МУС

"Мы считаем неправомерным применение подобных мер против лиц, связанных с МУС, и намерены в сотрудничестве с Международным уголовным судом выработать подход к этой ситуации", - сказал Мацуно в ответ на просьбу журналиста прокомментировать объявление в розыск Аканэ.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию. СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имеется. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Розарио Айтале, они были объявлены в розыск.