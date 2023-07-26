Путин начал мероприятия в Петербурге со встречи с премьером Эфиопии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед начали переговоры в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

Абий Ахмед занимает пост премьер-министра Эфиопии с 2018 года. В 2019 году он был удостоен Нобелевской премии мира за усилия по международному сотрудничеству и достижению мира, прежде всего - за урегулирование приграничного конфликта с соседней Эритреей.

Встреча Путина и Ахмеда открывает серию контактов российского лидера с главами делегаций, прибывающих на форум и саммит Россия - Африка. В ближайшие несколько дней президент РФ, помимо участия в самом саммите и форуме, как ожидается, проведет отдельные встречи с каждым из приехавших в Санкт-Петербург африканских лидеров. На среду, помимо премьера Эфиопии, у Путина запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также встреча с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

С премьер-министром Эфиопии Путин в предыдущий раз встречался в Сочи в 2019 году во время первого саммита Россия - Африка.