Востоковед прокомментировал смену главы МИД Китая

Отставка Цинь Гана и назначение на должность министра иностранных дел Ван И никак не отразится на имидже Китая, а только избавит от различных спекуляций. Об этом заявил РИА Новости директор Института Китая и Современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

Сегодня парламент КНР объявил, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган отстранен от должности. Новым главой китайского внешнеполитического ведомства стал заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Он занимал должность министра иностранных дел Китая до декабря 2022 года.

По мнению Кирилла Бабаева, это назначение «не влечет резких поворотов в китайской внешней политике», так как Ван И и так ее курировал.

«Я не думаю, что сегодняшнее решение негативно отразится на имидже Китая, потому что Ван И всем хорошо известен – как на Западе, так и в развивающемся мире. Это, скорее, внесет ясность в ту ситуацию, которая в течение месяца вызывала различного рода спекуляции, преимущественно в западной прессе», - пояснил эксперт.

Он также напомнил, что Ван И глубоко погружен в тематику двусторонних отношений с Россией и его назначение - хороший знак для нашей страны.

«Ван И де-факто заменял Цинь Гана в моменты его отсутствия на различных мероприятиях, было совершенно логично, что именно его вернут на эту должность. Сложно сказать, рассматривались ли другие кандидаты, но ясно, что смена министра стала результатом неких чрезвычайных обстоятельств», - считает директор Института Китая и Современной Азии.

Местонахождение Цинь Гана было неизвестно с 25 июня. Тогда он провел встречу с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко в Пекине. В июле министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за того, что Цинь Ган долгое время не появлялся на публике.