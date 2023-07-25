Песков назвал чушью сообщения о бездействии Кремля во время мятежа ЧВК «Вагнер»
Сообщения о якобы бездействии Кремля во время попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что руководство России якобы было предупреждено о мятеже за несколько дней до его начала.
По словам Пескова, такие заявления — чушь, они распространяются «людьми, у которых ноль информации».
В ночь на 24 июня ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаке на вагнеровцев. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву.
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