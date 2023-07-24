Умер экс-глава Удмуртии Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Евгения Сирик, старшая дочь Соловьева, рассказала, что ее отец в последнее время сильно болел, провел в больнице почти месяц.

Гражданская панихида пройдет в соборе Александра Невского в Ижевске. Дата и время панихиды пока не назначены.

Соловьев руководил Удмуртией в 2014 -2017 годах. В апреле 2017 года был задержан по подозрению во взяточничестве, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест.

Суд признал чиновника виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере») и приговорил к десяти годам колонии.

В 2021 году в СМИ появилась информация о смерти бывшего губернатора в больнице. Позже пресс-служба управления ФСИН России по Удмуртии рассказала, что Соловьев был направлен на лечение в ведущее ЛПУ республиканского Минздрава.