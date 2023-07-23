Захарова отреагировала на слова Кулебы об атаках на объекты ЮНЕСКО

Киев утратил право апеллировать к законности после того, что сотворил с церквями и памятниками, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что российские войска в ночь на 23 июля якобы нанесли удары по культовым объектам Одессы, находящимся под охраной ЮНЕСКО.

Захарова подчеркнула, что после того, что Киев сотворил с Лаврой, православными церквями и монастырями, памятниками общественным, военным и политическим деятелям, «у него нет никакого права апеллировать к законности».

Дипломат напомнила, что ВСУ намеренно располагают комплексы ПВО в жилых кварталах. Соответственно, добавила она, повреждения Спасо-Преображенского собора также на совести властей Украины и безграмотных зенитчиков.

По оценке Захаровой, секретариат ЮНЕСКО на протяжении многих лет занимает ангажированную позицию в отношении конфликта на Украине.

В частности, заметила она, сотрудники этой международной организации промолчали, когда в Одессе был демонтирован и вывезен из нее в неизвестном направлении памятник Екатерине Великой.