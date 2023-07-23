Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Ростислава Журавлева, заявил в воскресенье, 23 июля, постпред РФ при организации Ринат Аляутдинов. Об этом пишет РИА «Новости».

Постпред пояснил, что представители России намереваются потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство Журавлева. Этот вопрос, подчеркнул Аляутдинов, входит в мандат организации.

Кроме того, заметил дипломат, постпредство привлечет внимание стран-членов к очередному преступлению властей Киева.

По его словам, ранее организация проигнорировала убийство других российских журналистов и военкоров, в частности, «не заметила» смерть Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Постпредство привлекало внимание гендиректора ЮНЕСКО, говорило об убийствах корреспондентов, но никакой реакции не было, уточнил Аляутдинов.

Постпред отметил, что гибель российских журналистов подчеркнуто игнорируют западные страны. Таким образом, резюмировал он, высказывания западных лидеров о ценности жизни сотрудников СМИ являются откровенным лицемерием.