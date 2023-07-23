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Постпредство РФ: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Ростислава Журавлева, заявил в воскресенье, 23 июля, постпред РФ при организации Ринат Аляутдинов. Об этом пишет РИА «Новости».

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева
© РИА Новости

Постпред пояснил, что представители России намереваются потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство Журавлева. Этот вопрос, подчеркнул Аляутдинов, входит в мандат организации.

Кроме того, заметил дипломат, постпредство привлечет внимание стран-членов к очередному преступлению властей Киева.

По его словам, ранее организация проигнорировала убийство других российских журналистов и военкоров, в частности, «не заметила» смерть Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Постпредство привлекало внимание гендиректора ЮНЕСКО, говорило об убийствах корреспондентов, но никакой реакции не было, уточнил Аляутдинов.

В зоне спецоперации погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев

Постпред отметил, что гибель российских журналистов подчеркнуто игнорируют западные страны. Таким образом, резюмировал он, высказывания западных лидеров о ценности жизни сотрудников СМИ являются откровенным лицемерием.

Напомним, что Журавлев погиб в зоне спецоперации в субботу, 22 июля. При обстреле также получили ранения фотокорреспондент Константин Михальчевский, журналисты «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков.

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