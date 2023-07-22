В МИД пообещали наказать виновных в убийстве военкора Журавлева

Все виновные в гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева понесут наказание. Также ответственность разделят те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

«Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ .

Она также уточнила, что атака на Журавлева и других российских журналистов была спланирована. Поскольку военкоры собирали информацию об использовании ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов для ударов по мирному населению Запорожья.