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Москва пообещала наказать виновных в убийстве военкора Журавлева

Все виновные в гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева понесут наказание. Также ответственность разделят те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД пообещали наказать виновных в убийстве военкора Журавлева
© РИА Новости

«Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ.

Она также уточнила, что атака на Журавлева и других российских журналистов была спланирована. Поскольку военкоры собирали информацию об использовании ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов для ударов по мирному населению Запорожья.

Атака на российских журналистов произошла 22 июля. В результате удара кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Журналисты «Известий» получили ранения.