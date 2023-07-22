Российский посол: Варшава получила надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
Варшава получила надлежащий ответ на претензии по поводу выступления президента РФ Владимира Путина, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Об этом пишет РИА «Новости».
В пятницу, 21 июля, Владимир Путин на совещании в Совбезе РФ напомнил о судьбе Польши в 30-е годы XX века, а также о том, что Варшава благодаря позиции Иосифа Сталина получила земли, ранее принадлежавшие Германии.
В субботу утром замминистра внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский вызвал российского посла и выставил претензии по поводу высказываний президента России.
Польский дипломат уточнил, что вызов был обусловлен мнимыми «угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями» Москвы по отношению к Варшаве и ее союзникам. Он отметил, что встреча началась в 10 утра (11:00 мск) и очень быстро завершилась.
Андреев подчеркнул, что польская сторона получила «надлежащий ответ».
По словам дипломата, во время беседы было зафиксировано «полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы к вопросам как истории, так и современной политики».