Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил террористические намерения своими словами о том, что Крымский мост является целью Киева, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, которого цитирует РИА Новости. Парламентарий предупредил президента Украины о последствиях. "Своим заявлением на Аспеновском форуме по так называемой безопасности Зеленский подтвердил, что он президент-террорист. Фактически он анонсировал новый теракт на Крымском мосту при лицемерном одобрении и военной поддержке западного миропорядка во главе с США", – высказался он. Ивлев добавил, что от действий преступного киевского режима гибнут мирные граждане. Он призвал президента Украины задуматься, что "он как террорист, тоже может быть нейтрализован". Ранее Зеленский назвал Крымский мост целью Украины. По его словам, задача страны заключается в полном возвращении Крыма. В ночь на 17 июля украинские силы совершили атаку по Крымскому мосту. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. По факту происшествия было заведено уголовное дело о теракте. Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста. Позднее хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту.