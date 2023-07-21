Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршин, ранее задержанный по подозрению в коррупционном преступлении и недавно отправленный судом под домашний арест, освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

"Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе", - следует из документа.

В Минцифры Паршин курировал вопросы по выработке госполитики в сфере развития информационных технологий, по созданию благоприятных условий для российских IT-компаний и по подготовке кадров для цифровой экономики. Также он отвечал за формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов и деятельность подведомственных организаций.

Ранее Паршин также был исключен из экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры РФ, следовало из приказа министерства.

Дело Паршина

Следователи 13 июля задержали замминистра по подозрению в коррупционном преступлении. По данным некоторых СМИ, сумма взятки, в получении которой обвиняется чиновник, составляет 3,5 млн рублей. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии. Басманный суд отправил Паршина под домашний арест на два месяца по делу о получении крупной взятки. Прокуратура 17 июля подала протест на решение отправить под домашний арест заместителя министра цифрового развития.