В Кремле рассказали о перспективах переговоров Путина и Эрдогана

Неделю назад Пескова спросили о планах Путина по переговорам с турецким коллегой. Представитель Кремля подчеркнул, что в графике главы государства пока нет телефонного разговора с Эрдоганом.

13 июля представитель правящей в Турции партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Между тем зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия отказалась продлить свое участие в соглашении, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки.