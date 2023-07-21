Путин планирует пообщаться с Лукашенко

Также Путин пообещал, что расскажет Лукашенко про картошку из Ставропольского края, которая, по уверению местных властей, лучше белорусской. Таким образом Путин на встрече с главой Ставрополья Владимиром Владимировым отреагировал на доклад губернатора о сельском хозяйстве в крае. Владимиров отметил, что в регионе раньше никогда не выращивали картофель. Владимиров заявил, что в следующий раз привезет ее на пробу лично президенту.