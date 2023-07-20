Путин недоволен темпами развития инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны

"Обращаю внимание и на то, что благоустройство городов в суровых условиях Севера связано с решением вопросов оборонного характера, на этих направлениях у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях", - подчеркнул президент.