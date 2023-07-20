Появились первые кадры визита Путина на «Новатэк» в Мурманской области

Президент России Владимир Путин побывал в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» в Белокаменке Мурманской области. Кадры его визита опубликовал RT в своем Telegram-канале.

В одном из цехов промышленной площадки Путин пересел из автомобиля в открытый восьмиместный электрокар, на котором и передвигался по цехам.

Место рядом с президентом занял руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон. Путина также сопровождали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред в СЗФО Александр Гуцан.

На кадрах электрокар на небольшой скорости ехал по специальной дорожке по чистым цехам современного высокотехнологичного предприятия. Президент осматривал площадку со значительным интересом.

Уточняется, что главе государства показали цеха изготовления металлоконструкций и финальной сборки модулей.