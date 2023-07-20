В России высказались о запрете Украины на судоходство в Черном море

Запрет Украины на судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе — это ответ на действия России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Понятно, что это все из-за зерновой сделки и из-за наших решений. Мы объявили вчера, что все суда, которые будут идти в украинские порты, будут угрожать безопасности Российской Федерации. В ответ Украина теперь говорит нам о том же», — заявила депутат.

Ранее Минобороны Украины заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе с 20 июля будет запрещено. Кроме того, с 21 июля суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного значения «со всеми соответствующими рисками».