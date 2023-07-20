В МИД РФ предупредили об ответе на политику Великобритании

Москва в ответ на политику Лондона вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению дипведомства, 20 июля в Москву был вызван временный поверенный в делах Великобритании в России Том Додд, «которому было заявлено о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима».

В МИД РФ указали британской стороне, что любые усилия Лондона, «нацеленные на продолжение деструктивной линии в международных и двусторонних делах, попытки демонизировать» Россию, а также осложнить работу российских загранучреждений «неизбежно получат решительный ответ».

Кроме того, Лондон ввел санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в ЦАР и Судане. В списке оказались суданские компании Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, а также Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security, действующие в Центральноафриканской Республике.