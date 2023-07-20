Киргизия отказалась помогать России в обходе санкций

Государственный комитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ КР) проверит своих экспортеров на предмет нарушения санкций, введенных странами Запада против России, сообщает издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства. Представители комитета подчеркнули, что ни власти Киргизии, ни государственные компании страны не занимаются поставками подсанкционной продукции в РФ.

ГКНБ КР допускает возможную причастность к этому (нарушению санкций. — NEWS.ru) частных компаний и фирм. ГКНБ КР <...> начал расследование. Кыргызская Республика и ее государственные структуры строго придерживаются международных норм и правил, — говорится в сообщении комитета.

Ранее газета Washington Post сообщила о планах правительства США ввести экономические меры, направленные на принуждение Киргизии к прекращению экспорта подсанкционных товаров в Россию. Их список может быть опубликован к концу недели.