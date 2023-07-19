В Госдуме оценили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Комитет Госдумы по труду оценил законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая и рекомендовал его отклонить. О том, что депутаты не поддержали инициативу, пишет РИА Новости.

По словам члена комитета по труду Михаил Тарасенко, оснований для поддержания законопроекта нет. Он подчеркнул, что все заключения по данной инициативе, в том числе от профсоюзов, отрицательные.

«На самом деле, авторы [проекта], конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки», — сказал депутат.