Аксенов поделился деталями работы оперштаба в связи с пожаром на полигоне Крыма

Жителям четырех сел, эвакуированным из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма, начали оказывать всю необходимую помощь. Такими деталями работы оперативного штаба поделился глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он заверил, что в результате происшествия на военном объекте никто не пострадал. Аксенов разъяснил, что граждан направили на сутки в пункты временного размещения. Там им предоставят продукты питания и другие вещи.

Глава Крыма подчеркнул, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы.

«Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram», — сказал он.

До этого в республиканском управлении МЧС рассказали, что будут эвакуированы жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.