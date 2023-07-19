В Госдуме ответили на намерение США ввести против Киргизии санкции из-за России

«Вопрос в том, как в США это будут отслеживать, какая часть торговли между Россией и Киргизией — это санкционные товары, а какая — нет. Не знаю, как они будут это контролировать, создавать какие-то комиссии, возможно, полностью прекратить товарооборот? Особенно, если расчеты идут в рублях через наши системы финансовых расчетов», — сказала парламентарий.