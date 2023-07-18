Госдума запретила штрафовать чиновников при нехватке финансирования

Нельзя будет штрафовать должностных лиц за неисполнение полномочий по причине недофинансирования. Такой закон приняла Госдума.

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Согласно пояснительным материалам, суд не вправе накладывать при недофинансировании штраф на должностное лицо органа государственной власти региона, либо органа местного самоуправления.

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Что понимать под недофинансированием? Это если судом будет установлено, что ответственное должностное лицо регионального органа исполнительной власти, либо муниципального образования, либо руководитель государственного или муниципального учреждения не приняли в срок решения о выделении бюджетного финансирования на цели, которых не удалось достичь.

Депутат ГД Сергей Алтухов считает принятие такого закона особенно актуальным в отношении директоров школ, детских садов и других бюджетных учреждений.

"Контрольно-надзорные органы при проверке образовательных организаций не учитывают недофинансирование школ и детских садов и выносят взыскания в отношении директоров, а не глав районов или городов, такое финансирование не обеспечивших, - пояснил депутат в комментарии "РГ". - Надо искать причину, а не бить по хвостам, делая вид, что директор школы в отсутствие финансирования может обеспечить качественные условия для получения образования".

Еще один народный избранник Владимир Сипягин (экс-губернатор Владимирского области) тоже назвал законопроект важным. Однако он заметил, что нужен контроль. Ведь есть риск, что закон может стать хорошим поводом для оправдания недоработок чиновников различного уровня. Например, кто-то из них, по его оценке, сможет сказать, что "не было достаточного финансирования для ремонта дорог, и я перенаправил деньги, предназначенные для финансирования медицины, на это направление".