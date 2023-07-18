МИД понадеялся на согласование новых членов БРИКС в ближайшее время

Москва надеется, что критерии приема новых стран-членов БРИКС будут согласованы в ближайшее время. Об этом рассказал директор отделения МИД России в странах Латинской Америки Александр Щетинин, его слова передает РИА Новости.

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«Дискуссия идет, есть ряд предложений», — прокомментировал дипломат ход переговоров между участниками международной организации.

«Рассчитываем, что соответствующие договоренности совместные будут достигнуты», — добавил Щетинин, выступая от лица Кремля.

Ранее Глава МИД Бразилии поддержал вступление Аргентины в БРИКС после самита в ЮАР. В Йоханесбурге на повестке будет вопрос расширения организации под эгидой Бразилии, России, Индии и Китая.