Многие детали в проведении взрыва на Крымском мосту указывают на причастность западных спецслужб, в частности британских. Такое заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН сделал первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Прежде всего он возложил ответственность за теракт на Киев и напомнил, что в результате взрыва погибли двое мирных граждан, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена. Дипломат указал, что не слышал каких-либо осуждений этого инцидента со стороны союзников Киева.

«Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы. Слишком многое на это указывает», — сказал он.

Полянский также обвинил правительства западных стран, поддерживающих Киев, в продолжении трагедии жителей Украины. Он считает, что Запад планомерно подталкивает страну к войне с Россией, хотя должен в первую очередь выступать за дипломатическое урегулирование и выполнение Минских соглашений.