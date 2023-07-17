Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом

Атака на Крымский мост является очередным террористическим актом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию слов которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Он напомнил, что в результате совершенной ночью атаки на объект ребенок лишился родителей. Р«анен и остался без родителей ребенок: семья ехала в Крым из Белгородской области», — сказал глава государства.

Во время обсуждения ситуации на мосту Путин также поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в произошедшем.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что это случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей он не привел.