Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен оценил в Twitter стратегию президента России Владимира Путина против Украины и Запада.

Военный назвал российского лидера гением, несмотря на критику в адрес Путина в связи с «долгой возней» на Украине.

«Тем самым он, во-первых, исчерпал боевые возможности ВСУ, во-вторых, позволил миру увидеть [президента Украины Владимира] Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил ложь Запада», — подчеркнул он.

Кроме того, конфликт истощил огромные арсеналы НАТО. Путин сплотил многие страны вокруг России и Китая, отметил Дрейвен, добавив, что политика президента нанесла серьезный удар по западной экономике. По словам военного, аккуратные действия российского лидера представили его в более выгодном свете на мировой арене.