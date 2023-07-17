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Стало известно о невключении Мизулиной в список Совфеда от Омской области

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил действующего сенатора Елену Мизулину в список Совета Федерации от региона. Об этом стало известно ТАСС от пресс-секретаря Хоценко Мины Ахвердиевой.

Стало известно о невключении Мизулиной в список Совфеда от Омской области
© ТАСС

Она пояснила, что документы по предложенному главой области списку сейчас находятся на проверке.

До этого издание РБК заявило, что Мизулина покинет Совфед после выборов.

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Еще на посту депутата Госдумы она стала известна как автор широкого ряда запретительных инициатив. Так, в 2013-м был принят закон о запрете «пропаганды» нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это вызвало протесты среди ЛГБТ-активистов, которые посчитали ее гомофобской и разжигающей ненависть между разными социальными группами.

30 июня в источник в Совфеде рассказал, что вопрос об уходе Мизулиной из парламента после выборов еще не решен.

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