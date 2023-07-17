Захарова прокомментировала атаку на Крымский мост

Захарова заявила, что киевский режим является террористическим
Киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, руководство этим режимом осуществляют Вашингтон и Лондон. Об этом в понедельник написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с атакой на Крымский мост.
"Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", - подчеркнула дипломат.