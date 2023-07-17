Сенатор связал ЧП на Крымском мосту с провалом контрнаступления ВСУ

Из-за неудач при контрнаступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) вымещают злобу на мирных гражданах России. Об этом, связывая ЧП на Крымском мосту и неудачи Киева, заявил сенатор Александр Башкин в Telegram-канале.

«Предполагаю, что уже этим они [власти Украины] лишили себя права жаловаться на последствия жесткого и справедливого ответа России, который, вероятно, последует в ближайшее время», — считает политик.

Из-за ЧП на Крымском мосту, которое произошло утром 17 июля, оказалось повреждено дорожное полотно, из-за чего автомобильное движение по нему приостановили, также не работают паромные переправы между Кубанью и Керчью.