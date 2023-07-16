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Путин заявил, что поставки кассетных боеприпасов на Украину преступны

Президент России Владимир Путин заявил, что поставка на Украину кассетных боеприпасов западными странами следует считать преступлением. Его слова приводятся в эфире телеканала «Россия 1».

Путин прокомментировал поставки США кассетных боеприпасов на Украину
© РИА Новости

«Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением», — заявил Путин.

По его словам, «к этому и надо так относиться».

16 июля военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боевые припасы.

Что такое кассетные боеприпасы и почему они опасны

До этого в Пентагоне заявили, что американские официальные лица и аналитики считают, что отправленные США кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение дел украинской армии на фронте.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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