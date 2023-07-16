Путин прокомментировал поставки США кассетных боеприпасов на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что поставка на Украину кассетных боеприпасов западными странами следует считать преступлением. Его слова приводятся в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением», — заявил Путин.

По его словам, «к этому и надо так относиться».

16 июля военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боевые припасы.

До этого в Пентагоне заявили, что американские официальные лица и аналитики считают, что отправленные США кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение дел украинской армии на фронте.