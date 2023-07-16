Лавров рассказал о роли нового российского генконсульства в Пхукете

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с активом российских соотечественников в Таиланде подчеркнул значение нового генконсульства России. Оно официально было открыто 15 июля в Пхукете для оказания помощи россиянам, передает РИА Новости.

«Очень радостно, что Таиланд — одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что в жизни бывают ситуации, когда «приходится выручать людей из того или иного непростого положения». Для этого и было открыто генконсульство, которое «населено квалифицированными российскими дипломатами», рассказал глава МИД России.

«Официальное открытие генерального консульства в Пхукете дает россиянам возможность получить в южной части Таиланда квалифицированную защиту их прав», — также заявила председатель координационного совета российских соотечественников Азиатского региона Ирина Новикова.

Ранее Лавров обсудил с таиландским коллегой Доном Праматвинаем возможность использования карт российской платежной системы «Мир» на территории Таиланда. По мнению министра, принятие соответствующего решения придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока.