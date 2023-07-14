Путин обсудил с Совбезом меры защиты критически важных объектов
Президент России Владимир Путин 14 июля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась дополнительная защита критически важных объектов. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый - это дополнительные меры защиты критически важных объектов», - сказал Путин в начале встречи.
Одним из докладчиков по этому вопросу стал директор ФСБ Александр Бортников.
В совещании также приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
На предыдущей встрече с постоянными членами Совета безопасности Путин обсудил санкции против России и те меры, которые РФ принимает для преодоления их последствий.
Президент тогда подчеркнул, что у стран, которые ввели санкции, «ничего путного» на «российском направлении» не получалось и не получится.