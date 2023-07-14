Путин обсудил с Совбезом меры защиты критически важных объектов

Президент России Владимир Путин 14 июля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась дополнительная защита критически важных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый - это дополнительные меры защиты критически важных объектов», - сказал Путин в начале встречи.

Одним из докладчиков по этому вопросу стал директор ФСБ Александр Бортников.

На предыдущей встрече с постоянными членами Совета безопасности Путин обсудил санкции против России и те меры, которые РФ принимает для преодоления их последствий.