Госдума поддержала повышение предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных

Госдума России поддержала поправки о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания, передает ТАСС.

Изменения были рассмотрены нижней палатой парламента на пленарном заседании. Поправками предлагается внести изменения в законопроект о праве граждан РФ, находясь на срочной службе или в запасе, заключать контракт для участия в операциях армии РФ за рубежом.

Для имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.