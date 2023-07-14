Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР

На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что в контексте ситуации на Корейском полуострове, а именно недавнего пуска баллистической ракеты КНДР, очевидно, что военная активность Вашингтона и союзников полностью противоречит задаче по урегулированию ситуации в субрегионе.

Она считает, что в своих дискуссиях Совет Безопасности ООН не может игнорировать этот фактор, хотя «отдельные государства» пытаются навязать свою картину происходящего, обвиняя во всем происходящем исключительно Северную Корею.

Евстигнеева подчеркнула, что следует принимать в расчет известную позицию Пхеньяна и длительную историю деэскалации, так как они свидетельствуют о невозможности решения проблем КНДР, кроме как путем мира и дипломатии.