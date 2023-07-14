$90.18-0.45100.68+0.79

Эрдоган заявил об общей позиции с Путиным по поводу зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что имеет общую позицию с российским лидером Владимиром Путиным по поводу продления зерновой сделки. Слова главы Турции приводит Reuters.

Эрдоган заявил об общей позиции с Путиным по поводу зерновой сделки
© Lenta.ru

Он напомнил, что в Турции готовятся принять Путина с визитом в августе.

«И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо.

«Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает свои дальнейшие действия до конца срока действия соглашения. Как отмечал Путин, зерновая сделка будет продлена лишь в случае выполнения российской части соглашения.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости